القبض على طفل اعتدى على آخر جنسيا داخل الزراعات بإحدى قرى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، القبض على طفل عمره 14 سنة، لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل عمره 7 سنوات، بعد استدراجه داخل الزراعات، وبالعرض على نيابة كفر صقر، قررت برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، عرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرعى.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ لمركز شرطة كفر صقر من ربة منزل تتهم فيه "أ ن ال" 14 سنة، مقيم قرية تابعة لكفر صقر، بالتعدى على نجلها "م" 7 سنوات جنسيا.

وقالت مقدمة البلاغ إن الطفل المشكو فى حقه استدرج نجلها أثناء لهوه فى الشارع، واصطحبه إلى أرض زراعية وخلع ملابسه وتعدى عليه جنسا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14812 جنح مركز شرطة كفر صقر لسنة 2020، وتم القبض على الطفل المشكو فى حقه، وقررت النيابة العامة عرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات.