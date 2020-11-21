اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على طفل اعتدى على آخر جنسيا داخل الزراعات بإحدى قرى الشرقية

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:29 م
القبض على طفل اعتدى على آخر جنسيا داخل الزراعات بإحدى قرى الشرقية اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، القبض على طفل عمره 14 سنة، لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل عمره 7 سنوات، بعد استدراجه داخل الزراعات، وبالعرض على نيابة كفر صقر، قررت برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، عرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرعى.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ لمركز شرطة كفر صقر من ربة منزل تتهم فيه "أ ن ال" 14 سنة، مقيم قرية تابعة لكفر صقر، بالتعدى على نجلها "م" 7 سنوات جنسيا.

 

وقالت مقدمة البلاغ إن الطفل المشكو فى حقه استدرج نجلها أثناء لهوه فى الشارع، واصطحبه إلى أرض زراعية وخلع ملابسه وتعدى عليه جنسا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14812 جنح مركز شرطة كفر صقر لسنة 2020، وتم القبض على الطفل المشكو فى حقه، وقررت النيابة العامة عرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات.


مصر

الشرقية

اخبار الجريمة

كفر صقر

مركز شرطة كفر صقر

نيابة كفر صقر

تعدى جنسي

طفل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة