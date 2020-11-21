القبض على شخصين لإتجارهما بالنقد الأجنبى فى منطقة النزهة

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على شخصان لاتجارهم بالنقد الاجنبى وبحوزتهم عملات أجنبية بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر الأقسام والمراكز، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما .. وبحوزتهم مبلغ مالى ( عملات محلية - أجنبية).

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اعترفا بقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") بقصد توصيلها لبعض الأشخاص غير معلومين لديهما بإحدى المحافظات .

وتم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.