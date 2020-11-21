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دعا ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الأجانب إلى العراق، عازياً ذلك إلى تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وقال رئيس الديوان، مهند حسام الدين في بيان - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم /السبت/ - "بعد أن تنجلي أزمة كورونا، فإن العراق بحاجة الى مد جسور جديدة للتواصل مع مختلف دول العالم، وتسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب إلى البلاد لزيارة الأماكن السياحية والدينية والتراثية، ما يفتح المجال للطرف المقابل للمبادرة والتعامل بالمثل".