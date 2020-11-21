 

وتعد القمة تاريخية كونها تعقد للمرة الأولى برئاسة دولة عربية.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد أكد خلال جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية للقمة، أن اجتماعات المجموعة ستركز على جملة من التحديات التي تواجه العالم، أبرزها أزمة كورونا.

وقال الجبير: "مجموعة العشرين ستستمر بمعالجة التحديات قبل بروزها. القمة ستكون فرصة لنا لمناقشة رؤية المملكة 2030. كان هذا قدرنا وهو مواجهة وباء كورونا، لكن العمل بشكل جماعي سيمكننا من مواجهة هذا التحدي".