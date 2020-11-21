اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الصحة العالمية:فقدان النطق والحركة أعراض خطيرة لكورونا ويجب الذهاب للمستشفى

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:44 م
الصحة العالمية:فقدان النطق والحركة أعراض خطيرة لكورونا ويجب الذهاب للمستشفى اعراض فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك أعراض خطيرة لفيروس كورونا تتطلب ذهاب من يصاب بها للمستشفى لطلب الرعاية الطبية فور حدوثها، وفي هذا التقرير جمعنا لكم أبرز الأعراض الخطيرة الشائعة والأقل شيوعاً للإصابة بفيروس كورونا للذهاب للمستشفى فوراً عند حدوثها.

أعراض فيروس كورونا التي تتطلب الذهاب للمستشفى
 

أعراض فيروس كورونا الخطيرة والتى يجب أن يذهب من يشعر بها إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية تشمل:

-ضيق شديد في التنفس أو صعوبة في التقاط النفس.

-فقدن القدرة على النطق.

-فقدان القدرة على الحركة.

-الارتباك.

-ألم الصدر.

 

أعراض فيروس كورونا الشائعة
 

-الحمى.

-الكحة والسعال.

-التعب والإرهاق.

-فقدان حاسة الشم والتذوق.

 

أعراض فيروس كورونا الأقل شيوعاً
 

-التهاب الحلق.

-الصداع.

-الشعور بآلام متفرقة في الجسم.

-الإسهال.

-طفح جلدي أو تلون الجلد، خاصة في أصابع القدمين واليدين.

-احمرار وتحسس العين.

fbd52fc3-21f5-4312-912c-7cd079311a2e

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا

فيروس كورونا

اعراض كورونا الشائعة

اعراض كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة