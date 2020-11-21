الشيخ محمد بن راشد: مجموعة العشرين تعتبر المنصة الاقتصادية الأكبر عالميا

كتب محمد سعودي

شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ويترأسها خادم الحرمين الشريفين.

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "شاركت اليوم فى قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية التي تستضيفها المملكة ويترأسها خادم الحرمين الشريفين .. مجموعة العشرين هي المنصة الاقتصادية الأكبر عالمياً التى يتوحد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها".









وأضاف: "أكدت خلال مشاركتي في قمة قادة مجموعة العشرين التي تحضرها جميع المنظمات الدولية الرئيسية، أن الإمارات ستظل داعمة لكافة المبادرات الدولية المشتركة.. ولكافة السياسات والمشاريع التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.. وشكرنا الجزيل للتنظيم العالمي الرائع للقمة من المملكة الشقيقة".

وانطلقت أمس أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التي عُقدت افتراضيا، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهى الدولة العربية الأولى التى تقود قمة العشرين، كما تعقد فى ظل ظروف استثنائية خلفتها جائحة "كورونا"، وبحثت القمة ـ التى تعتبر الحدث الأبرز والأهم على صعيد السياسة والاقتصاد العالمى ـ القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره.



الشيخ محمد بن راشد