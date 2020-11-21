اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان يسجل 309 اصابات جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:14 م
السودان يسجل 309 اصابات جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات كورونا في السودان
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، فيما جرى شفاء 45 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس، الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٦٤ اصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في ١٢ ولاية.


وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 15 ألفا و839 حالة، بينها 1193 وفاة ، و9 آلاف و727 شخصا تعافوا.


وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
 


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