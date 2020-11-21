الزراعة تعلن ارتفاع تحاليل عينات الخضر والفاكهة المصدرة لـ135 ألف عينة

كتب عز النوبى

ذكر تقرير المعمل المركز لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالي عدد العينات شحنات التصديرية للخضر التى أجريت لها التحاليل اللازمة من تاريخ 01/01/2020 حتى 31/10/2020 بلغت ما يقارب 135 ألف عينة وبلغ عدد الاختبارات المعتمدة بالمعمل عدد 65 اختبار فى الكيمياء، وعدد 45 اختبار ميكروبيولوجي.



وقالت الدكتورة هند محمود مدير المعمل المركز لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه بعد دخول أجهزة جديدة للمعمل ارتفعت قدرة المعمل فى عدد تحليل عينات المنتجات الزراعية حاليا الى 700 عينة تمثل شحنات تصديرية للخضر والفاكهة ، ونتوقع وصول العينات الى 1000عينه تمثل شحنه تصدير فى اليوم الواحد مع بداية الموسم الجديد.



وأوضحت مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، في تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن المعمل يواصل تنفيذ خطة التوسع في تحليل عينات الصادرات الزراعية وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا " لضمان انسيابية الصادرات الزراعية والمساعدة في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية ،ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لتحليل العينات يساهم في تسهيل إجراءات التصدير وزيادة قدرة الدولة على تصدير الحاصلات الزراعية وضمان دقة النتائج التي تحقق الاستدامة في عمليات التصدير، مشيرا إلى إنه يتم تحليل العينات بصورة رسمية من خلال التعاون مع الحجر الزراعي المصري ، وهيئة سلامة الغذاء، أو بواسطة تحليل عينات من جهات آخري سواء مصدرين أو مزارعين.



وقالت " هند" إنه انطلاقا من دور المعمل فى المحافظة على جودة وسلامة الغذاء المصرى، وتماشياً مع ثقة عملائنا (سواء من جانب المصدريين او من مختلف الجهات المعنية) على مدار 25 عام فى أجراء أغلب ملوثات الغذاء، قام المعمل بإدخال جهازين جديدين الى مجموعة عمل تحاليل العناصر الثقيلة.



وتم زيادة عدد ساعات استقبال عينات المنتجات الزراعية خاصة " الخضر والفاكهة " من الجمهور والمصدرين بواقع ٣ ساعات يوميا، وذلك في اطار دور المعهد للتيسير على المصدرين والمزارعين ودعمهم ، مشيرة الى إن ذلك يأتي في سبيل المساهمة في حل كافة العوائق التي قد تواجه عملاء المعمل من المصدرين والمزارعين ، وخاصة من ابناء المحافظات البعيدة، كذلك المساهمة في تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، لافتة الى انه تم مد فترة استقبال العينات لتستمر الى الساعة الثامنة مساءا، من يوم الاحد وحتى الخميس اسبوعيا، عدا يوم السبت تم مد فترة الاستقبال حتى الخامسة مساءا.



كان المعمل المركز لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لمركز البحوث الزراعية ، أعلنت تركيب وتشغيل جهاز بلازما الحث المزدوج ICP-OES ليصبح لدى المعمل جهازين ICP-OES ‘ تعد هذه الاجهزه الأفضل فى تحليل العناصر المعدنيه المختلفه فى جميع المواد سواء كانت غذائيه او مياه. تصل دقة هذه التحاليل الي جزء فى البليون وسرعه فائقه فى الاداء ، وبامكانه ان يقيس الى 73 عنصر معدنيا فى العينة الواحدة من خلال حقنة واحدة ولعدد 240 عينه فى دورة التشغيل الواحدة.



وأيضاً تم تركيب وتشغيل جهاز بلازما الحث المزدوج المزود بمطياف الكتلة ICP –MS ليصبح لدى المعمل جهازين ICP –MS تعد هذه الأجهزة الأدق فى تحاليل العناصر المعدنية حيث تصل دقتها الى جزء فى الترليون ، و بامكانها أيضاً قياس 73 عنصر معدنيا فى العينة الواحدة من خلال حقنة واحدة ولعدد 240 عينه فى دورة التشغيل الواحدة.

