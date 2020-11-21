الزراعة تؤكد تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا فى مهرجان العسل

كتب عز النوبى

يشهد مهرجان العسل المصرى فى دورته الثانية والذى ينظمه اتحاد النحالين العرب تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، إقبالا جماهيريا منذ افتتاحه يوم الأربعاء الماضى بحديقة الأورمان بالجيزة، فى ظل اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للتعرف على منتجات نحل العسل المختلفة والتمتع بالخصومات المميزة التى يقدمها المشاركين بالمهرجان والذين يمثلون شركات انتاج ومناحل مصريه من كافة المحافظات

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم، أن قطاع الإرشاد الزراعى يعمل من خلال الإدارات التابعة له بالمحافظات على التوسع فى الندوات الإرشادية لتقديم الدعم الفنى ونقل التوصيات الفنية التى من شأنها تطوير منظومة تربية النحل وتعريف النحالين بأساليب تطبيق نظم الجودة العالمية، تطوير منظومة التعبئة والتغليف لإنتاج العسل وكافة منتجات النحل عالية الجودة وينعكس ذلك بشكل مباشر على زيادة القدرة التنافسية وتسهيل النفاذ الى الأسواق العالمية وتقديم منتجات متميزة للمستهلك المصري، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

وسوف يعمل قطاع الإرشاد الزراعى خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، على إعداد قاعدة بيانات للعاملين فى مجال تربية نحل العسل وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال حزمه من البرامج التدريبية والإرشادية.

وجدير بالذكر أنه على هامش مهرجان العسل المصرى المقام حاليا فى حديقة الاورمان والمستمر حتى الاثنين القادم هناك أيضا العديد من الفقرات الفنية والثقافية.