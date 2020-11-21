اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تشغل وحدات الطوارئ الديزل بمحطة القلعة بالإسكندرية بعد ارتفاع مناسيب المياه

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:45 م
الرى تشغل وحدات الطوارئ الديزل بمحطة القلعة بالإسكندرية بعد ارتفاع مناسيب المياه تشغيل وحدات الطوارئ الديزل بمحطة القلعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى أنه تم تشغيل وحدات الطوارئ الديزل بمحطة القلعة بمحافظة الاسكندرية نظرا لارتفاع المناسيب نتيجة الأمطار بجانب المحطة ووحدات الطوارئ الثابتة.

 

وأوضح المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظات، لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة أو سيول خاصة فى المحافظات الساحلية.

 

 

يشار إلى أنه تم وضع 12 محطة رفع متنقلة فى حالة استنفار، استعدادًا لأى طارئ بالوجه القبلى، وسيناء والبحر الأحمر، لحماية المنشآت الحيوية، ولضمان عدم حدوث خسائر بين ممتلكات المواطنين حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على جميع شبكات المجارى المائية، لاستقبال الأمطار المحتملة على المناطق الساحلية.

 

وكلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قيادات الوزارة بالمرور على المحافظات للتأكد من جاهزية منشآت الحماية ومخرات السيول، والوقوف على الاستعدادات التى تم تنفيذها لاستقبال السيول.

 

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية متصلة بغرف عمليات فرعية بالمحافظات لمواجهة أى أحداث طارئة، على مدار 24 ساعة بمشاركة كافة هيئات ومصالح وقطاعات الوزارة، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات للتعامل مع أى طارئ.

 

 
C2010C93-1680-4CD9-AA63-3B686D99CD4A
 

A56A2286-7DA7-47D3-8EB7-F3A22711E517
 

 


الميكانيكا والكهرباء

وزارة الرى

المياه

الامطار

اخبار

اخبار مصر

اخبار الْيَوْمَ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأجواء غير مستقرة.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية حتى نهاية اليوم تمتد للوجه البحرى.. الأرصاد: صور القمر الصناعى تظهر تكونا للسحب.. وتوقعات بأمطار غزيرة على الإسكندرية ومطروح.. وانحسار الأمطار غدا

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:15 م

تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ والمحافظ يتابع رفع مياه الأمطار.. صور

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:52 ص

محافظ القاهرة يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:38 ص

النيابة تأمر بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بسبب الأمطار فى مصر الجديدة

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:30 ص

صور الأقمار الصناعية تشير لتكاثر السحب وتتوقع أمطارا غزيرة بالإسكندرية ومطروح

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:23 ص

الأرصاد تحذر من الأمطار الغزيرة وتنصح بالبعد عن أعمدة الإنارة.. فيديو

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:18 ص

غزيرة بالسواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن خرائط الأمطار اليوم بالمحافظات

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:04 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة