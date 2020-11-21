الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية جراحية لحالة اشتباه كورونا ببورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول عملية جراحية لحالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمستشفى المبرة التابعة للهيئة ببورسعيد.

وأشار الدكتور مصطفى شعبان، المدير التنفيذى لمستشفى التضامن والمبرة ببورسعيد، إلى استقبال قسم الطوارئ بمستشفى التضامن مريضة تبلغ من العمر 48 عامًا، وهى فى حالة إعياء شديد وحالتها العامة غير مستقرة، ويظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه على الفور قام فريق الطوارئ بمستشفى التضامن واستشارى الجراحة واستشارى العناية المركزة فى المستشفى بالتعامل مع الحالة المرضية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأنه بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للمريضة تبين أنها تعانى من حموضة بالدم واختناق بالفتق الجار سرى مع اشتباه إصابتها بالفيروس، وذلك فضلًا عن التاريخ المرضى للمريضة بإجراء دعامات فى القلب وارتفاع بضغط الدم.

وتابع د. مصطفى شعبان، عليه تقرر معالجة الحموضة بالدم وإجراء تدخل جراحى عاجل للمريضة بتحويلها إلى مستشفى المبرة أحد المستشفيات المخصصة للعزل التابعة للهيئة ببورسعيد لإجراء الجراحة اللازمة لها، وذلك بمشاركة فريق طبى من أمهر الأطباء العاملين بمستشفى التضامن.

فيما أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، إلى عمل مستشفى المبرة ضمن مستشفيات الهيئة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن المستشفى تضم 6 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية لإجراء كافة التدخلات الجراحية الضرورية اللازمة لمرضى الكورونا من أبناء المحافظة، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى ستضم خلال الفترة المقبلة أيضًا محافظات الأقصر والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان، وباقى محافظات الجمهورية مستقبلًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).