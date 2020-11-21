الداخلية فى أسبوع.. مقتل عنصر إجرامى وضبط 43 آخرين وتحريز 1070 قطعة سلاح.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يرصد فيديو جهود الداخلية خلال أسبوع، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، وأثمرت جهود الداخلية ـ خلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط 43 عنصر، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت جهود الداخلية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 1070 قطعة سلاح نارى بينها جرينوف ورشاشات وبنادق، وتنفيذ 480750 حكم قضائى ، بينها 2032 حكم جناية.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 77729 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 57401053 جنيه.

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 2030 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، بينها 4 قضايا فى مجالات "استيلاء على المال العام – احتيال مصرفى - كسب غير مشروع" بقيمة إجمالية بلغت 5765775519 جنيه مصري.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1209 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1316 متهم، بحوزتهم 375 كيلو حشيش و140 كيلو بانجو، و28 كيلو هيروين و3334329 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 7060 قضية تموينية، و854 قضية مقاهى مخالفة وغلق 3131 محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 36564 سائق نقل جماعي.