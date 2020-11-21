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الداخلية تضبط مصنع غير مرخص بالسويس لتجميع زيوت مجهولة المصدر

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:14 م
الداخلية تضبط مصنع غير مرخص بالسويس لتجميع زيوت مجهولة المصدر زيوت مجهولة المصدر ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط مصنع غير مرخص بالسويس لتجميع زيوت الطعام والبقوليات مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها  لاسيما جرائم الغش التجارى.

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من ضبط ( 7 طن زيوت طعام داخل تنكات معدة للتعبئة ، 1,500 طن " مكرونة ، فول سودانى " جميعها مجهولة المصدر) داخل مصنع غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الجناين ، يقوم بتجميع زيوت الطعام والبقوليات مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها ، كما تم ضبط القائم على إدارة المصنع ( مالك مكتب تصدير وإستيراد – مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس ) وبمواجهته أقر بتجميعه للمضبوطات لإعادة تعبئتها وطرحها للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

 


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