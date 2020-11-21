وقال أبو علي - في تصريح صحفي اليوم /السبت/ - "إن فصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأرض الفلسطينية المحتلة وتصنيفه المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل آخر على أجندة هذه الإدارة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية وتعزيز الانفصال والانقسام الفلسطيني وإخضاع الشعب الفلسطيني للسيطرة الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية وحرمانه من حقوقه ومقدراته".



وأضاف أن هذا الإعلان هو بمثابة مخالفة لالتزام المجتمع الدولي بالقوانين والقرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، موضحا أن هذه الخطوة تستدعي تحركا فوريا على الصعيد الدولي ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة.



وأشاد بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب تمييز منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية عن المنتجات الإسرائيلية.