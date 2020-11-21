الجارديان: اقتراب التوصل لاتفاق تجارى وخطر "بريكست" بدون اتفاق باق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه رغم اقتراب التوصل إلى اتفاقية التجارة والأمن بين الاتحاد الأوروبى و بريطانيا ، لا يزال هناك خطر بريكست بدون اتفاق في غضون ستة أسابيع ، مع "تقلص بطيء" للفجوات حول القضايا الخلافية، حسبما قيل لسفراء الاتحاد الأوروبي.

ومع وجود ميشيل بارنييه في عزلة ذاتية بعد أن ثبتت إصابة مفاوض من الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا، ستجرى المحادثات بالكامل تقريبًا عبر الإنترنت خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت إليزي يوهانسون، أكبر مسئول فى المفوضية الأوروبية، لممثلي الدول الأعضاء الـ 27 في بروكسل إن غالبية قضايا التفاوض الرئيسية الـ 11 لديها الآن "نصوص قانونية مشتركة مع نقاط معلقة أقل وأقل".

ويقوم الجانبان أيضًا بالتركيز على اتفاقيات بشأن وصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة وتصميم آلية لضمان عدم قدرة أي من الطرفين على تشويه التجارة من خلال تقويض المعايير.

عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، سببًا جديدًا للتفاؤل خلال مؤتمر صحفي، وقالت "بعد أسابيع صعبة مع تقدم بطيء للغاية الآن ، شهدنا تقدمًا أفضل في الأيام الأخيرة ، والمزيد من الحركة في الملفات المهمة. وهذا جيد".

"في إطار تكافؤ الفرص ، تم إحراز تقدم ، على سبيل المثال ، في مسألة مساعدة الدولة ، ولكن لا يزال هناك بعض الأمتار باقية للوصول إلى خط النهاية ، لذلك لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

"فيما يتعلق بالجداول الزمنية ، يكون ضغط الوقت مرتفعًا دون أي سؤال في الوقت الحالي. الفريق بأكمله منخرط ويعمل بلا كلل ليلًا ونهارًا للوصول إلى الموعد النهائي الطبيعي الذي يتعين علينا إنجازه بحلول نهاية العام".

من المفهوم أن إصرار المملكة المتحدة على أنها بحاجة إلى أن تكون قادرة على وضع معاييرها البيئية والعملية والاجتماعية الخاصة بها دون أي موافقة مسبقة يظل صعبًا ، كما هو الحال بالنسبة لتعريف المعايير الحالية التي يقول الجانبان أنهما لن يتراجعان عنها.

لقد ثبت أيضًا أن تفاصيل نظام تسوية المنازعات الخاص بالمعاهدة من الصعب التغلب عليها ، حيث تريد المملكة المتحدة أن تكون مصايد الأسماك خارج أي نظام عقوبات.

قال مسؤول بريطاني: "على الرغم من إحراز بعض التقدم في الأيام الأخيرة ، هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به والوقت الآن قصير للغاية. نحتاج الآن إلى رؤية المزيد من الواقعية من الاتحاد الأوروبي بشأن ما يعنيه أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة ".