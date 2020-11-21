التنمية المحلية: تعديل مواعيد غلق المحال بالمدن السياحية شرط اقتراح المحافظين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أعلنت عن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية 10 مساء فى الشتاء و11 مساء فى الصيف، مشيرا إلى أن هذه القرارات سيتم تطبيقها طوال الوقت وليست مرتبطة بفيروس كورونا، وذلك ابْتِداء من بداية ديسمبر المقبل، مضيفا أنه يجوز تعديل مواعيد غلق وفتح المحال التجارية فى المحافظات السياحية والساحلية بناء على اقتراح من المحافظين.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساءDMC،: "أن المطاعم والكافيهات والبازارات سيتم غلقها فى الساعة 11 مساء فى الصيف و10 مساء فى الشتاء، وهذه القرارات منبثقة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الخاصة لوضع الضوابط الخاصة والعامة للمحال التجارية بكافة أشكالها".

وتابع قاسم قائلا، إن أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية سيتم زيادة عدد عمل المحال التجارية ساعة عن الموعد المقرر، موضحا أن هذه المواعيد تم التوافق عليها بعد الاجتماعات باللجنة العليا للمحال العامة، برئاسة وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، ومجموعة من ممثلى مجلس النواب، وممثلى من كافة الوزارات واللجان المعنية بذلك فى الدولة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء لمحاولة تنظيم الحياة فى الشارع المصرى والحفاظ على الصحة العامة للمواطن، ومنع التكدس خاصة المرورى، وكذلك تحسين الخدمات الموجودة بالشوارع من تنظيف وغير ذلك وللحفاظ على البنية التحتية.

وواصل قائلا، إنه سيتم غلق الورش الحرف الصناعية داخل الكتل السكانية الساعة 7 مساء فى الصيف و6 مساء فى الشتاء ويمكن تعديلها فى المستقبل بشروط معينة.