التحفظ على 62 ألف كمامة مجهولة المصدر في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحفظ على 62750 كمامة طبية و225 لتر مطهرات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن شركة شحن كائن مقرها بدائرة قسم شرطة محرم بك، وتخزينها داخل مكان غير مرخص وغير مستوفى الاشتراطات الصحية.

تمت مداهمة المخزن وألقى القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 32 كرتونة كمامات طبية بإجمالى 62750 كمامة طبية و15 كرتونة مطهرات بإجمالى 225 لتر مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وتخزينها داخل مكان غير مرخص وغير مستوفى الإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول وتخزين المستلزمات الطبية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.