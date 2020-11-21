التحفظ على 12 ألف كمامة مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحفظ على 12000 كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات كائن مقره بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لتحصله على الكمامات من شركة الشحن مجهولة المصدر تمهيدا لترويجها بالأسواق.

تم مداهمة المصنع والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 12000 كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.