اليوم السابع
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التحفظ على كميات من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:50 م
التحفظ على كميات من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر بالإسكندرية اعشاب طبية -ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التحفظ على كميات من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

 

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تاجر أعشاب طبية، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بحيازة عبوات الأعشاب مجهولة تم التحصل عليها من شركة الشحن لبيعها بالأسواق.

 

تم ضبط صاحب المضبوطات وعثر على 170 عبوة أعشاب طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبمواجهته، أقر بتحصله على عبوات الأعشاب من شركة شحن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


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