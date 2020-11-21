الإمارات تمنع إقامة المخيمات والكرفانات فى الفجيرة بسبب كورونا

أ ش أ

أصدر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث فى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات قراراً بمنع إقامة المخيمات بمختلف أنواعها بما فيها الخيم والكرفانات وغيرها في كافة المناطق بالإمارة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، بحسب صحيفة" البيان".

ومن جهته صرح اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبى القائد العام لشرطة الفجيرة بصفته رئيساً لفريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجيرة أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما أن الفترة المقبلة تشهد اعتدال حالة الطقس ورغبة بعض الأسر والشباب بالتوجه للتخييم والبقاء لفترات طويلة في تلك المخيمات بمختلف مناطق الإمارة.

وذكر أن القرار سيدخل ضمن نطاق تنفيذ كل من القيادة العامة لشرطة الفجيرة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة للقيام بحملات ميدانية للتحقق من التزام كافة أفراد المجتمع بهذا القرار، والعمل على فرض الجزاءات والمخالفات المقررة بحق غير الملتزمين بذلك القرار التي يصب في الصالح العام، والذي يتطلب تكاتف جميع الجهود من أجل تخطي هذه الجائحة بسلام.

وأشار إلى أن الجهات المعنية ستقوم على الفور بإزالة تلك المخيمات والكرفانات في حال عدم التزام أصحابها، كما ستتم إحالة المخالف ومن معه إلى الجهات المختصة، داعياً كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة التعاون مع القرار الصادر من قبل فريق الطوارئ في الإمارة، والذي يضع على رأس أولوياته صحة وسلامة المجتمع، الأمر الذي يمكننا جميعاً من تخطي هذه الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها متمنياً السلامة للجميع.