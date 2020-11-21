الإدارية العليا تحيل طعن هند عاكف على نتيجة انتخابات النواب بالخليفة للنقض

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بإحالة طعن هند عاكف، الذي تطالب فيه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات النواب للمرحلة الثانية ، في الدائرة 15 بالقاهرة ومقرها قسمي شرطة الخليفة والمقطم مع ما يترتب علي ذلك من آثار اهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون علي ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، لمحكمة النقض للاختصاص.

أقام الطعن المحامي، عبد الحميد الجزار، المحامي، وكيلاً عن الفنانة هند عاكف طعناً امام المحكمة الادارية العليا ، وطالب الطعن بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك مت آثار والزام جهة الادارة المصروفات .

وتلقت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ، عددًا من الطعون علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الاعلان الرسمي للمرحلة الثانية ، طالب البعض منها وقف إعلان النتيجة ببعض الدوائر ، فيما طالبت آخري ببطلان فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر .