الأمن الأردنى يظبط شخصين اعتديا على عامل نظافة وسرقا هاتفه.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

تمكنت قوات الأمن الأردنية من القبض على شخصين قاما بالاعتداء على عامل نظافة فى محافظة الزرقاء شرقى العاصمة عمان، بعد انتشار فيديو للواقعة على السوشيال ميديا، ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فإن الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام، أكد أنه "على إثر ورود مقطع فيديو للعاملين فى إدارة البحث الجنائى ظهر خلاله شخصان يقومان بالاعتداء على أحد عمال الوطن وسلبا هاتفه، حيث جرى تعميم الفيديو على كافة أقسام البحث الجنائى، حيث تبين أنه لم تسجل أية شكوى مماثلة لما ظهر فى الفيديو لدى أى منهم".

وأضاف: "وبمتابعة التحقيق فى الفيديو وبالطرق الفنية تم تحديد مكان تصويره فى مدينة الزرقاء، وتحديد هوية عامل الوطن الذى ظهر خلاله وتم على الفور التحرك للمكان ومقابلته حيث أفاد أنه تم الاعتداء عليه فى وقت سابق من قبل شخصين لا يعرفهما وأنه لم يتقدم بشكوى حول ذلك، وأشار إلى أنه "تمكن محققو البحث الجنائى وبوقت قياسى من تحديد هوية الشخصين وإلقاء القبض عليهما، حيث بوشرت التحقيقات لعرضهما على الجهات القضائية المختصة".

صورة من الفيديو المتداول





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر تعرض عامل نظافة للإهانة والضرب، بالإضافة إلى سرقة هاتفه النقال من طرف شخصين في أحد شوارع مدينة الزرقاء الأردنية، وفقا لـ"سبوتنيك".





وعلى جانب آخر، كان قد أكد الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنى، قبل عدة أيام، أنه تم تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين ظهروا فى بعض الفيديوهات التى جرى تداولها وهم يطلقون عيارات نارية، ونوه العقيد عامر السرطاوى إلى أنه جرى ضبط 35 شخصا ممن ارتكبوا مثل تلك المخالفات واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم والعمل جار لرصد كافة الفيديوهات والتعميم على باقى المركبات المخالفة".

وأشار العقيد عامر السرطاوى إلى أنه "جرى التعميم والبحث جار عنهم لإلقاء القبض عليهم وتوديعهم للقضاء والعمل مستمر على تحديد باقى الأشخاص"، وأكد، أن المديرية لن تتهاون مع أى مخالفه أو مظهر مخالف وضبط المخالفين واتخاذ أشد الإجراءات بحقه.

وتابع: "تم تحديد 431 مركبة ارتبطت بإعلان نتائج الانتخابات بمخالفات المسير بمواكب ومخالفة أوامر الدفاع"، مشيرا إلى أنه "سيتم استدعاء وضبط سائقى هذه المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم إضافة إلى حجز المركبات مددا قانونية".

وكانت اندلعت أعمال شغب فى مناطق متعددة من العاصمة الأردنية عمان وعدد من محافظات المملكة، عقب الإعلان عن خسارة مرشحين فى الانتخابات النيابية، وأضرم محتجون النار فى طريق رئيس بمنطقة شفا بدران وأغلقوها بالحجارة والمركبات، وقال مصدر أمنى، أن "عددا من الأشخاص من أنصار أحد المترشحين قاموا بأعمال شغب بمنطقة شفا بدران وإحراق إطارات فى الشارع العام، احتجاجا على نتائج الانتخابات".

وأكد المصدر أن القوات الأمنية تتعامل مع مثيرى الشغب فى الموقع، وأنها تمكنت من انهاء الاحتجاج وإعادة الأمور لطبيعتها، وضبط عدد من المشاركين فى أعمال الشغب.