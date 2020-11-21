الأمم المتحدة: يجب توفير لقاحات "كوفيد 19" بأسعار معقولة

كتب محمد سعودي

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على أهمية أن يتم التعامل مع لقاحات فيروس كورونا المستجد باعتبارها منفعة عامة عالمية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون اللقاحات متاحة ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة للجميع في كل مكان حول العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم :"يجب أن نتأكد من أن التعامل مع لقاحات كوفيد 19 يكون باعتبارها منفعة عامة عالمية - لقاح يمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة للجميع في كل مكان"، مشيرا إلى أن التضامن بين الدول يعني البقاء في مواجهة الفيروس التاجي.



الأمين العام للأمم المتحدة عبر تويتر

كما وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، رسالة إلى قمة العشرين ، المنعقدة بالسعودية ، بأنه لا يجب أن تؤدى جائحة كورونا لجائحة ديون، خاصة أن دول العالم النامى على حافة الانهيار، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى تدمير الاقتصاد العالمى.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عبر حسابه بموقع تويتر :" يجب ألا نسمح لجائحة كوفيد19 بأن تؤدي إلى جائحة ديون، العالم النامي على حافة الانهيارالمالي، ويمكن أن يؤدي التأثير المتعاقب للإفلاس (تأثير الدومينو) إلى تدمير الاقتصاد العالم".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فى وقت سابق ، إن هناك تحالف دولى سيعمل على تأمين توزيع لقاح كورونا، مضيفا أن العالم النامى يقف على شفا انهيار اقتصادى ، مشيرا الى أنه لدينا أخبار جيدة بشأن انبعاثات الكربون وتأثيرها على المناخ"، مؤكدا أن التضامن أمر مهم لمساعدة الدول الناشئة.