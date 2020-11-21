الأمم المتحدة لـ"قمة العشرين ": يجب ألا نسمح لكورونا أن تؤدى الى جائحة ديون

كتب هيثم سلامة

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، رسالة إلى قمة العشرين ، المنعقدة بالسعودية ، بأنه لا يجب أن تؤدى جائحة كورونا لجائحة ديون، خاصة أن العالم النامى على حافة الانهيار، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى تدمير الاقتصاد العالمى.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عبر حسابه بموقع تويتر :" يجب ألا نسمح لجائحة كوفيد19 بأن تؤدي إلى جائحة ديون، العالم النامي على حافة الانهيار المالي، ويمكن أن يؤدي التأثير المتعاقب للإفلاس (تأثير الدومينو) إلى تدمير الاقتصاد العالم".





وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فى وقت سابق ، إن هناك تحالف دولى سيعمل على تأمين توزيع لقاح كورونا، مضيفا أن العالم النامى يقف على شفا انهيار اقتصادى ، مشيرا الى أنه لدينا أخبار جيدة بشأن انبعاثات الكربون وتأثيرها على المناخ"، مؤكدا أن التضامن أمر مهم لمساعدة الدول الناشئة .

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة قائلا نواجه تحديات كبيرة بشأن تغييرات المناخ"، مضيفا: "نثق بالمؤسسات الأمريكية بشأن الوضع الحالي بعد الانتخابات".

وتترأس السعودية أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التي عُقدت افتراضيا، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهى الدولة العربية الأولى التى تقود قمة العشرين، كما تعقد فى ظل ظروف استثنائية خلفتها جائحة "كورونا"، وبحثت القمة ـ التى تعتبر الحدث الأبرز والأهم على صعيد السياسة والاقتصاد العالمى ـ القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره.