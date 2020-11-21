الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأحد 22 نوفمبر 2020 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020 :

- يوم الأحد 22 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط . بورسعيد العرش – رفح"

شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية"

- يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )

شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية"

- الثلاثاء 29 نوفمبر2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد – بلطيم".

شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من " كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية"

- يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من " الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم - دمياط بورسعيد - العريش - رفح " .

الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من " كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية " .

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

- يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم دمياط بورسعيد ) .

الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

- يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد . العريش - رفح ) .

الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية . : المنوفية ).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.