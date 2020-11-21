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الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة المقبل

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:37 م
الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة المقبل أمطار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأحد 22 نوفمبر 2020 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020

 

- يوم الأحد 22 نوفمبر 2020

 

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط . بورسعيد العرش – رفح"

 شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية" 

 

- يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020

 

 السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) 

 

 شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية"

 

- الثلاثاء 29 نوفمبر2020 :

 

 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد – بلطيم"

 

شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من " كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية" 

 

- يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020

 

 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من " الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم - دمياط بورسعيد - العريش - رفح "

 

الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من " كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية "

 

 القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى 

 

- يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 :

 

 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم دمياط بورسعيد ) .

 

الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية )

 

- يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020

 

 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد . العريش - رفح )

 

 الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية . : المنوفية ).

 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

 

 
 
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