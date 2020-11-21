الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأحد 22 نوفمبر 2020 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020 :
- يوم الأحد 22 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط . بورسعيد العرش – رفح"
شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية"
- يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )
شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية"
- الثلاثاء 29 نوفمبر2020 :
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد – بلطيم".
شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من " كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية"
- يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من " الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم - دمياط بورسعيد - العريش - رفح " .
الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من " كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية " .
القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى
- يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم دمياط بورسعيد ) .
الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) .
- يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد . العريش - رفح ) .
الوجه البحرى : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية . : المنوفية ).
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة