افتتاح طريق "النفق - شرم الشيخ" بجنوب سيناء تجريبيًا

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أنهت محافظة جنوب سيناء استعدادها لتشغيل طريق النفق / شرم الشيخ تجريبيًا ـ اعتبارا من اليوم السبت وقامت مديرية امن جنوب سيناء بتأمين الطريق من خلال الإرتكازات الأمنية براس سدر / أبو زنيمة / أبو رديس / فيران / الطور.

وشركة المياه والصرف الصحى بتوفير المياه لكافة الأفراد المتواجدين بتلك الإرتكازات والتأكد من قيام شركة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي للإرتكازات الامنية وتذليل كافة المعوقات مع الجهات الأمنية، وتكليف شركة الإتصالات بإستكمال تغطية الطريق بخدمة المحمول فى المناطق المحرومة.

كما عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة وعدد من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة ، بمشاركة عدد من رؤساء المدن عبر شبكة الفديو كونفرانس وذلك وسط إجراءات إحترازية من تباعد مكانى وإرتداء الكمامات، وناقش الإجتماع عدد من الموضوعات منها بداية تشغيل طريق النفق شرم الشيخ والإطمئنان على استكمال كافة المرافق من مياه وكهرباء وتمركز سيارات الاسعاف بكافة النقاط.

كما ناقش المجلس موقف التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وشدد المحافظ على الإلتزام بقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والإلتزام بما جاء بها من ضوابط وعلى رؤساء المدن إتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخالف ذلك كما تمت الموافقة على تخصيص 50 فدان بمدينة أبو رديس لإقامة جامعة حكومية.

كما شدد المحافظ على رؤساء المدن بالتنسيق مع الموارد المائية وشركة مياة الشرب للإستعداد لمواجهة اية اخطار للسيول و الموافاة بتقرير يومى عن هذا الامر وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا.