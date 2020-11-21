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اعتماد 190 مليون جنيه لرفع كفاءة طريق درب الأربعين والنقب بالوادي الجديد

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:50 م
اعتماد 190 مليون جنيه لرفع كفاءة طريق درب الأربعين والنقب بالوادي الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيل وزارة النقل مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد، اليوم السبت، في تصريح صحفي، عن تخصيص 190 مليون جنيه ضمن خطة رصف الطرق السريعة هذا العام بالمحافظة، مؤكدة على أن الاعتماد المالي الذي خصصه وزير النقل لخطة الهيئة هذا العام يتضمن مشروعين هما مشروع رفع كفاءة طريق باريس درب الأربعين والثاني تعديل مسار منطقة النقب بطريق الخارجة – أسيوط.

وقالت مديرة الطرق ، إنه جاري تنفيذ مشروع رفع كفاءة 20 كم من منطقة الكيلو 55 وحتى الكيلو 75 بطريق باريس – درب الأربعين، وسينتهي المشروع في يونيو 2021م، بينما جرى البدء في تنفيذ تعديل المسار منطقة النقب بطريق الخارجة – أسيوط، من خلال الرفع المساحي لمسافة 10 كم والإعداد للبدء في التنفيذ الطبقة الترابية ويليها الطبقة الأسفلتية.


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