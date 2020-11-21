اليوم السابع
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استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة 15 يوما

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:14 م
استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة 15 يوما سرقة شقة - أرشيفية
كتب سليم على _ كريم صبحى

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جدد قاضى المعارضات ،حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

 

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات المساكن بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عملائهم "سيئى النية" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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