استقرار سعر اليورو اليوم السبت 21-11-2020 مقابل الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 21-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.42 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار أمس الجمعة مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة في لندن، موقفا اتجاهه النزولي حين دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى إنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويعيد تحرك منوتشين تخصيص نحو 455 مليار دولار وُجهت إلى الخزانة إلى سبل إنفاق أخرى، لكن بعض المستثمرين ينتابهم القلق بشأن إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق. ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ التاسع من نوفمبر .

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.42 جنيه للشراء .

18.54 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.42 جنيه للشراء .

18.60 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر



18.44 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



18.40 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.40 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.43 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.40 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.