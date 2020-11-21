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استقرار حالة الطقس بالبحيرة وانتظام الحركة التجارية بكافة المناطق.. صور

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:41 ص
استقرار حالة الطقس بالبحيرة وانتظام الحركة التجارية بكافة المناطق.. صور استقرار حالة الطقس بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة استقرارا فى حالة الطقس منذ الصباح بعد سقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية بمركزى إدكو ورشيد.

كما شهدت المحافظة انتظام الحركة التجارية بكافة المدن دون حدوث أى مشاكل تذكروكثفت الوحدات المحلية من جهودها لمواجهة أى أحداث طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار .

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية برفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والحماية المدنية، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة وحلها بشكل فورى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

ووجه محافظ الوحدات المحلية بمتابعة تطهير بالوعات الصرف وصفايات المطر لمنع تراكم المياه فى الشوارع.

كما وجه محافظ البحيرة بمراجعة أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة.

يذكر أن محافظ البحيرة قد قرر تعطيل الدراسة بمراكز ادكو ورشيد وكفر الدوار تحسبا لسوء الاحوال الجوية وحرصا على سلامة الطلاب.

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