استقرار أسعار الطماطم اليوم بين 5-8 جنيهات للكيلو والكوسة بـ1.5 جنيه

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 21 -11-2020 فى سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اسعار الطماطم 5-8 جنيها الكيلو، وأسعار الكوسة 1.5-3.5 جنيها 2.5-4 جنيهات، والبطاطس سجلت 1.5-2.5 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات، والفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها.

وسجل الجزر 3 - 5 جنيهات، والبطاطا 1.5 - 2 جنيها، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه، الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيها، واستقر سعر الخيار الصوب بين 3-5 جنيهات، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، وكيلو الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات.

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، قال إن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ رغم تحديات كورونا، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تصدير 5.5 مليون طن من الخضر والفاكهة حتى نهاية العام الحالى.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الصادرات الزراعية المصرية حلت محل صادرات بعض الدول التي تعثرت صادرتها بسبب تداعيات فيروس كورونا وسدت العجز لدي بعض الدول المستوردة، متابعا أن الصادرات الزراعية المصرية قاربت علي خمسة مليون طن حتي الشهر الجاري، وباتت تصدر إلي معظم اسواق دول العالم وتاتي الموالح علي قمة الهرم التصديرية بصادرات بلغت نحو 1.4 مليون طن تليها البطاطس بكميات وصلت الي700 الف طن تقريبا ثم البصل بصادرات قاربت عل370 ألف طن.