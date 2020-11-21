اليوم السابع
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استفزازات تركية جديدة بمد التنقيب في البحر المتوسط

السبت، 21 نوفمبر 2020 09:02 م
استفزازات تركية جديدة بمد التنقيب في البحر المتوسط سفينه تركيه- أرشيفية
رويترز

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في مواصلة للاستفزازات الدولية، قالت تركيا إنها ستمدد أعمال التنقيب لسفينتها أوروتش رئيس في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط ​​حتى 29 نوفمبر الجاري، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.

وتخوض تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، نزاعا حول نطاق الجرف القاري لكل منهما والمطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

واندلع خلاف في أغسطس عندما أرسلت تركيا السفينة أوروتش رئيس إلى المياه التي لليونان، وقبرص أيضا، مطالب فيها.

وأفاد إخطار صادر عن البحرية التركية اليوم السبت بأن أوروتش رئيس، وسفينتين أخريين هما أتامان وجنكيز خان، ستواصل العمل في منطقة غربي قبرص.

كانت أنقرة سحبت السفينة أوروتش رئيس في سبتمبر للسماح بجهود دبلوماسية مع اليونان لكنها أعادت إرسالها بعد ذلك إلى المنطقة، مما أثار ردود فعل غاضبة من اليونان وفرنسا وألمانيا.

وكان من المقرر أن تنتهي السفينة من عملها بحلول يوم 23 نوفمبر، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تحلت بالصبر وهي تتعامل مع قضية شرق المتوسط على الرغم مما وصفه بالاستفزازات من جانب اليونان وقبرص اليونانية.

وأضاف اردوغان "اتهامات الاتحاد الأوروبي... حول أنشطتنا في مجال البحث والتنقيب في شرق البحر المتوسط لحماية حقوق تركيا ومصالح القبارصة الأتراك لا تعكس التاريخ ولا القانون ولا الواقع".

 


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