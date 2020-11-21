ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 253600 حالة

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و843 ألفا و490 إصابة، بزيادة 192673 حالة عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 253600 بعد تسجيل 1885 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.