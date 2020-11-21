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ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 253600 حالة

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:11 م
ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى 253600 حالة كورونا في أمريكا
رويترز

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و843 ألفا و490 إصابة، بزيادة 192673 حالة عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 253600 بعد تسجيل 1885 وفاة جديدة.
 
وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.
 
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وفيات كورونا في أمريكا

كورونا في أمريكا

كورونا

أمريكا

اخبار أمريكا

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