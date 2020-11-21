اليوم السابع
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السبت، 21 نوفمبر 2020 07:25 م
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في تايلاند إلى 3902 حالة

السبت، 21 نوفمبر 2020 06:42 م
ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في تايلاند إلى 3902 حالة مظاهرات تايلاند
أ ش أ

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أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3902 حالة، بعد تسجيل 10 حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافها في الحجر الصحي.


وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و756 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 86 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.


وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.


كورونا في تايلاند

تايلاند

كورونا

الإصابات بكورونا في تايلاند

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