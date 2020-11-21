ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في تايلاند إلى 3902 حالة

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أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3902 حالة، بعد تسجيل 10 حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافها في الحجر الصحي.



وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و756 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 86 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.