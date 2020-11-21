اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إيران تسجل 13 ألف إصابة جديدة بكورونا و431 حالة وفاة خلال 24 ساعة

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:14 م
إيران تسجل 13 ألف إصابة جديدة بكورونا و431 حالة وفاة خلال 24 ساعة كورونا
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت إيران نحو 13,000 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و431 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

 

 

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، أول أمس الخميس، إن حصيلة الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ارتفعت إلى 43418 إصابة مع تسجيل 476 وفاة جديدة، مضيفة أن مجموع حالات الإصابة بلغ 815117 في هذا البلد الذي يعتبر الأكثر تضررا بالوباء في منطقة الشرق الأوسط.

 


كورونا

ايران

كورونا فى ايران

اخبار ايران

صحة ايران

لقاح كورونا

اصابات كورونا فى ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دعاء تحصين النفس سلاح كهربا فى عزل كورونا

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:07 م

سلبية مسحة كورونا لحازم إمام وتأكد لحاقه بنهائى أفريقيا أمام الأهلى

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:05 م

أخصائية أمراض معدية تندد بوضع المستشفيات الكارثي بتركيا في ظل كورونا

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:05 م

الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية جراحية لحالة اشتباه كورونا ببورسعيد

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:04 م

بدء تجارب بريطانية على"كوكتيل أجسام مضادة''يمكنه الوقاية من كورونا لمدة عام

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة