اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصلاح هبوط أرضى بشارع زاخر فى شرق الإسكندرية

السبت، 21 نوفمبر 2020 07:13 م
إصلاح هبوط أرضى بشارع زاخر فى شرق الإسكندرية اصلاح الهبوط الأرضى
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه شرق الإسكندرية، إصلاح هبوط أرضي بشارع زاخر، وذلك في ضوء الاهتمام بالإستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين.

وأشار حى المنتزة فى بيان له اليوم أنه وفور رصد وجود هبوط أرضي بشارع زاخر متفرع من طريق الكورنيش بمنطقة العصافرة بحري، توجه اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه،  اليوم السبت، إلى مكان الهبوط على الفور، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمنتزه ثان .

من جهة أخرى كلف اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه رجال المراقبة العامة للنظافة والتجميل، بأعمال رفع المخلفات لمجابهة التلوث البيئي بنطاق الحي وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن الاهتمام بالمتابعة الدورية لأعمال رفع القمامة من الشوارع وضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق الأحياء وتحسين الخدمات للوصول للمستوى اللائق بالإسكندرية .

وكلف اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، رجال المراقبة العامة للنظافة والتجميل بالمنتزه ثان، بأعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة، المتواجدة بشارع النبوى المهندس، ومصطفى كامل، وعزبة العرب ، وشارع 30 بالعصافرة قبلي  .

 


الاسكندرية

حى المنتزة

شرق الاسكندرية

هبوط ارضى

شارع زاخر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة