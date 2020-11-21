اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أمام قرية المنا صافور بالشرقية

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:10 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أمام قرية المنا صافور بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات، فى حادث تصادم  وقع بين دراجتين بخاريتين بطريق المنا صافور-  ديرب نجم، وتم نقلهم إلى مستشفى ديرب نجم المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق المنا صافور أمام قاعة أفراح، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة.

 وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى ديرب المركزى لتلقى الاسعافات الاولية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

 


صر

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