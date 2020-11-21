إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات إثر انقلاب سيارة ملاكى طريق مصر إسماعيلية الصحراوى اتجاه الاسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول أربعة أشخاص لمستشفى بالعاشر من رمضان، مصابين بكسور وسحجات متعددة بأنحاء الجسد.

تبين من التحريات إنقلاب سيارة ملاكى يستقلها 4 أشخاص، طريق" مصر إسماعيلية الصحراوى، اتجاه الإسماعيلية، وتم نقل المصابين لتلقي الإسعافات الأولية، ورفع أثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة.