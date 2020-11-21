إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق القصير - قفط بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل، بالكيلو 50 بطريق القصير - قفط، تم نقلهم لمستشفى القصير المركزى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق القصير - قفط، وتحديدا بالكيلو 50، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة .

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفي القصير المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.