اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق القصير - قفط بالبحر الأحمر

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:12 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق القصير - قفط بالبحر الأحمر إسعاف - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل، بالكيلو 50 بطريق القصير - قفط، تم نقلهم لمستشفى القصير المركزى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

وكان تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق القصير - قفط، وتحديدا بالكيلو 50، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة .

 

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفي القصير المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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