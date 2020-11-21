إصابة 3 أشخاص بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم فى الشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى ههيا للحروق بوصول "فايزة ك م" 50 سنة ربة منزل مصابة بحروق بالذراعين والساقين و"هانم ع ع" 55 سنة مصابة بحروق باليدين والقدمين و"ياسر م ال" 45 سنة مصاب بحروق بجميع أنحاء الجسم، وجميعهم مقيمين القنايات، وتبين من التحريات حدوث إصابتهم نتيجة حريق بسبب انفجار أنبوبة صغيرة الحجم بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة.