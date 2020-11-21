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إصابة 15 شخصا فى تصادم سيارتين نقل وميكروباص بالطريق الزراعى بالقليوبية

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:56 م
إصابة 15 شخصا فى تصادم سيارتين نقل وميكروباص بالطريق الزراعى بالقليوبية حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصيب 15 شخصا فى حادث تصادم علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي عند مدخل مدينة طوخ بالقليوبية، اليوم السبت، وتم نقل المصابين لمستشفي بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بورد بلاغا بوقوع حادث تصادم علي طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي، وعلى الفور انتقل العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، وتبين تصادم سيارة نقل مع أخري ميكروباص.

 

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 15 فردا، وتم نقل المصابين لمستشفي بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما قامت قوات المرور بالتنسيق مع مجلس مدينة طوخ بتجنيب السيارتين وفتح الحركة المرورية أمام المواطنين.


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