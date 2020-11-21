اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شخصين بحادث تصادم أمام ميت نما بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:54 م
إصابة شخصين بحادث تصادم أمام ميت نما بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة ميت نما بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي التابعة لمركز ومدينة قليوب، إصابة شخصين نتيجة حادث تصادم سيارة نقل ركاب، وتم نقل المصابين لمستشفي قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، بإصابة شخصان أثر حادث تصادم سيارة نقل ركاب بهما بطريق مصر اسكندرية الزراعي بالقرب من ميت نما التابعة لمدينة قليوب، تم نقل المصابين للمستشفي قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.

كما قام رجال المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب برفع وتجنيب السيارة وفتح الحركة المرورية أمام المواطنين لمنع التكدس المرورى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

مرور القليوبية

إصابة شخصان

حادث تصادم

طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

ميت نما

قليوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. مرور القليوبية يرفع أثار حادث تصادم سيارتين على الدائرى الإقليمى

الأحد، 09 أغسطس 2020 11:31 ص

حركة تنقلات لمديري إدارات المرور بالقليوبية.. تعرف عليها

الجمعة، 07 أغسطس 2020 10:50 م

مرور القليوبية: لم نرصد أى مخالفات أو تجمعات وسيولة مرورية بالمحافظة

الإثنين، 20 أبريل 2020 04:47 م

مرور القليوبية يضبط 3 عاطلين بتهمة فرض إتاوات بالمواقف وسيارة مسروقة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:41 م

مرور القليوبية يضبط 3 عاطلين لمزاولتهم أعمال السايس دون ترخيص

الإثنين، 16 مارس 2020 10:48 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة