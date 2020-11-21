إصابة شخصين بحادث تصادم أمام ميت نما بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة ميت نما بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي التابعة لمركز ومدينة قليوب، إصابة شخصين نتيجة حادث تصادم سيارة نقل ركاب، وتم نقل المصابين لمستشفي قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، بإصابة شخصان أثر حادث تصادم سيارة نقل ركاب بهما بطريق مصر اسكندرية الزراعي بالقرب من ميت نما التابعة لمدينة قليوب، تم نقل المصابين للمستشفي قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.

كما قام رجال المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب برفع وتجنيب السيارة وفتح الحركة المرورية أمام المواطنين لمنع التكدس المرورى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.