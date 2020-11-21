إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

تابعت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تضم محمد عبدالعزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبدالعليم حماد، من العاملين بالإدارة، مراكز شباب في إدارة الخانكة، ووجدت المركز الخاص بعزبة عبدالرحمن مغلق في وقت الزيارة.

وتبين للجنة أن مركز شباب "الخصوص، وسرياقوس، مفتوحان ويمارسان نشاطهما بشكل كامل، وشباب الزهويين في شبين القناطر، يمارس نشاطه بشكل كامل".

أما مركز شباب عرب صبيح، فتبين أنه يمارس نشاطه في غياب بعض العاملين به، بينما مركزي "كفر طحا، وكفر الشوبك"، مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

وتابعت اللجنة نشاط الجيم بمركز شباب الأمل، وأوصت بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وطرح الأماكن غير المستغلة بمراكز الشباب للاستثمار، لزيادة الإيرادات والاهتمام بالنظافة، ومتابعة استخراج الإيصال الخاص بتأجير الملعب، قبل ممارسة النشاط عليه.

وقرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، إحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق معهم.