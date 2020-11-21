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أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة عمل تدريبية لعدد من العاملين بالجهاز الحكومى

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:43 ص
أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة عمل تدريبية لعدد من العاملين بالجهاز الحكومى جانب من الورشة
كتب محمود عبد الراضي

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 نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة بإشراف اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس الأكايمية، ورشة عمل تدريبية لعدد من العاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت عنوان "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة" بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين وبحضورعدد من قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

 ناقشت الورشة التدريبية على مدار أيام إنعقادها عدداً من الموضوعات المتصلة بالأمن القومى ، وأسفرت المناقشات خلال ورشة العمل عن عدد من النتائج ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة  مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل وإحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، والنهوض بالوعى لدى المواطنين.

وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المُشاركين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أطر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

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