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أسماء مصابى حادث تصادم سيارة على طريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعى

السبت، 21 نوفمبر 2020 06:06 م
أسماء مصابى حادث تصادم سيارة على طريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعى حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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ينشر "اليوم السابع" أسماء 8 مصابين بحداث تصادم سيارة على الطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام مزلقان بلتان بطوخ، حيث تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لتقديم الخدمة الطبية لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وجاءت الأسماء "محمد ع ه" 50 سنة، كسر بالكتف الأيمن، "أحمد ش ح" 25 سنة كسر بالفقرات القطنية، "فرج ح ا" 35 سنة اشتباه زيف بالبطن، "وسام أ س" 50 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقرى، "إبراهيم ش ش" 36 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى، "سعادات س ع" 30 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقرى، "كريم ن أ" 23 سنة كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، "هدى ا م"، 45 سنة اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

وكان قد أصيب 8 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بثلاجة العابد القديمة بطريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام مزلقان بلتان اتجاه بنها، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية بإصابة 8 أشخاص، إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بثلاجة العابد القديمة بطريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام مزلقان بلتان اتجاه بنها وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.


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