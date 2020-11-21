أسعار مواد البناء.. طن الحديد 10100-10600 جنيه تسليم المصنع

كتب ــ أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 21-11-2020 استقرارا فى السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

واستقرت أسعار الأسمنت لتسجل 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وسجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيه، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

بينما سجلت أسعار الحديد سجلت 10100 - 10600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع ، و السعر للمستهلك سجل 10300 - 10800جنيه للطن.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية طالبت بضرورة الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات، وذلك فى ظل اقتراب المهلة التى أعلنت عنها الحكومة بتعليق حركة البناء فى المحافظات المختلفة لمدة 6 أشهر والتى تنتهى مع انتهاء شهر نوفمبر.

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.