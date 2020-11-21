أخبار الاقتصاد اليوم: تحصيل 3,1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد

كتب عبد الحليم سالم

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 21-11-2020 ، العديد من الاحداث الهامة منها انطلاق مؤتمر"الطاقة والتنمية المستدامة".

تحصيل 3,1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد أكتوبر الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 8 آلاف و543 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة»، ومستلزمات الإنتاج.

معهد التخطيط يكشف الاعتماد بصفة أساسية على البترول والغاز و10% طاقة متجددة

أكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى أن المؤتمر الدولي للمعهد هذا العام له أهمية خاصة، لما تقوم به الطاقة من دور هام في تحقيق استدامة التنمية في كافة دول العالم، حيث هناك العديد من التحديات التي تعوق استدامة الطاقة، ومن ثم استدامة التنمية، ذلك على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته السنوات الخمس الأخيرة لمشاركة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في التوليفة العالمية لإنتاج الطاقة، إلا أنها لم تصل بعد إلى النسب المأمولة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المعروفة اختصاراً بالـ SDGs.

"التخطيط" تؤكد على الدور المهم لقطاع الطاقة وكفاءة إدارته في استدامة التنمية

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعب دورًا مهمًا في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وفي مصر، ولكن يواجه هذا القطاع في مصر العديد من التحديات الأساسية التي تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل، بما يساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs، وكذلك أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035.

جاء ذلك فى كلمتها التي ألقاها نيابة عنها د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط اليوم فى افتتاح المؤتمر الدولي "الطاقة والتنمية المستدامة"، الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويستمر المؤتمر على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والخبراء فى مجال الطاقة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا الطاقة.

وزيرة التجارة: استكمال إجراءات صرف مستحقات 323 شركة مصدرة بـ2.3 مليار جنيه

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات سيصدر غدا ً - الأحد - أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى إطار مبادرة السداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.

وقالت فى بيان اليوم، أنه تقدم للصندوق منذ أول شهر نوفمبر و حتى الآن طلبات من 903 شركات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى، حيث بلغ إجمالى المبالغ المستحقة عن الملفات المستوفاة لحوالى 323 شركة 3.2 مليار جنيه، لافتةً إلى أن الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات وأى مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية .

وزير الكهرباء يطالب بالعمل على تسويق منتجات الطاقة المتجددة.. صور

تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، معرض الطاقة المتجددة المقام على هامش المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء. وبحضور كل من الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستمع وزير الكهرباء لعرض الشركات المشاركة فى المعرض، والتي تعمل في عدد من المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة من إنتاج خلايا الطاقة الشمسية، وإنتاج العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، ومحطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية.

وطالب وزير الكهرباء بضرورة التركيز فى جودة المنتجات الخاصة بالطاقة المتجددة، وكذلك العمل على تسويق منتجاتها، وزيادة جودتها بالمقارنة بمثيلاتها المستوردة.