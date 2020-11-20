8 معلومات عن محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش العمرانية" بعد تحديد أولى الجلسات

كتب إيهاب المهندس

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية"، أمام الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

وتوجد العديد من المعلومات حول الدعوى قبل نظر أولى جلساتها:

1 ـ القضية تضم "22" متهما.

2 ـ يوجد 10 متهمين محبوسين بالدعوى من بينهم زعيم التنظيم هانى عبد الله.

3 ـ المتهمين من من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

4 ـ وجه لـ 4 متهمين من الـ 19 وحتى الـ 22 بأمر الإحالة تهمة تميل جماعة إرهابية.

5 ـ المتهمين شرعوا فى قتل ضابط وفرد شطة بمنطقة الجيزة.

6 ـ ضبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية وذخيرة.

7 ـ تنظر جلسات الدعوى بمجمع محاكم طره.

8 ـ المتهمون خططوا لاستهداف أفراد شرطة بالجيزة.