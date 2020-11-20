وكيل تعليم كفر الشيخ: حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مجموعات التقوية مستمرة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية مازالت تستقبل الطلاب وسط زحام ، وسيتم شن حملات لغلق السناتر.

وأوضحت كشك ، لـ "اليوم السابع"، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على غلق السناتر، لرفضه للتعليم الموازي، خاصة مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المسجد، مشيرة إلى أن هناك 4 معلمين مشتبه في إصابتهم بكورونا المستجد، مؤكدة أن لدينا الشفافية للإعلان عن أي إصابات بين المعلمين أو الطلاب.