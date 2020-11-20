اليوم السابع
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واشتباه فى إصابة 4 مدرسين بفيروس كورونا

وكيل تعليم كفر الشيخ: حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:06 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ: حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة الدكتورة بثينة كشك
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مجموعات التقوية مستمرة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية مازالت تستقبل الطلاب وسط زحام ، وسيتم شن حملات لغلق السناتر.

وأوضحت كشك ، لـ "اليوم السابع"، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على غلق السناتر، لرفضه للتعليم الموازي، خاصة مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المسجد، مشيرة إلى أن هناك 4 معلمين مشتبه في إصابتهم بكورونا المستجد، مؤكدة أن لدينا الشفافية للإعلان عن أي إصابات بين المعلمين أو الطلاب.


تعليم كفر الشيخ

وزراه التربيه والتعليم

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الدروس الخصوصية

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