وكالات إغاثة بالأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في إثيوبيا

رويترز

دعت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في إثيوبيا وفتح ممرات إنسانية تتيح الوصول إلى المدنيين بعد أسبوعين من القتال.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في إفادة بجنيف "هناك حاجة لوقف مؤقت وفوري لإطلاق النار من أجل السماح بفتح ممرات إنسانية".

كما تطلب وكالات الإغاثة بالأمم المتحدة مئتي مليون دولار لتلبية احتياجات الغذاء والمأوى وغيرها من الاحتياجات الملحة لعدد متزايد من اللاجئين إلى السودان، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول عدد اللاجئين الإثيوبيين إلى 200 ألف في غضون ستة أشهر.